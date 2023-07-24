美歐息口去向惹關注 日料續超寬鬆

美國聯儲局、歐洲央行、日本央行將於本周議息。市場認定美國及歐元區將加息0.25厘，真正要留意的重點，是兩家央行對於貨幣政策前景的言論，尤其是高利率政策會持續多久；至於日本央行料續按兵不動。另美國商務部將於本周四公布第二季國內生產總值（GDP），市場估計以年率計按季增幅為1.8%。

富銀估美GDP季增1.7% 隨着通脹數據回落，市場對於聯儲局加息的預期已急劇降溫，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員估計本周加息0.25厘後，於9月再度加息的機率只有15.9%，意味着多數人都認為美國的加息周期將迎來終結。當然，接下來的貨幣政策路徑很大程度上仍取決於經濟數據，除了GDP以外，本周五亦會有聯儲局最重視的通脹指標——6月份的個人消費支出（PCE）物價指數出爐。

富國銀行報告指出，目前美國經濟正處於「好壞參半」的情況，零售數據在網購消費帶動下整體表現強勁，惟一些傳統零售商如百貨公司等銷售明顯失色，而且製造業、住屋數據同樣欠佳。該行對美國上季GDP年率計按季增幅預測為1.7%，並且表明如果利率在較長時間內維持於高位，將導致未來數季經濟進一步放緩。

上月實際個人開支看升 PCE物價指數方面，預測6月份的按月增幅為0.2%，個人開支則料大增0.5%。換言之，撇除通脹後，美國居民6月實際個人消費開支仍會增0.3%。惟隨着明年初起勞動力市場或轉趨惡化，富銀認為屆時消費者會大削支出。

歐洲方面，市場普遍預期歐洲央行除了本周繼續加息外，9月份亦有較大機率再次加息。分析估計，歐洲央行行長拉加德將重申「不會在短期內減息」的言論，維持其表面上的「鷹派」立場。日本央行則料繼續維持當前超寬鬆貨幣政策不變，此前有外媒引述消息指，央行官員們普遍認為無必要急於改變政策。

同樣值得留意的是，微軟、Facebook母公司Meta在內等多家大型科技公司將公布業績；一些傳統大型消費股如可口可樂、麥當勞等同樣於本周放榜。

本周環球財金焦點