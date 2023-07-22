專家點評：美大型增長股吼回落撈貨

踏入下半年，市場對美股看法轉趨樂觀，預期企業盈利減少的基金經理下降至約五成，可說是近半年來最樂觀，想減持股票的勢頭似乎已大幅改善，更創近7個月來資金流入最多的月份，其中醫療、民生消費與科技股更是基金經理最為追捧的板塊。

有投資銀行於7月中向逾200位基金經理進行調查，當中24%受訪者想減持股票，較上一個月減少8個百分點，想增持債券的更下滑至3%。同時，對內地今年經濟增長普遍較預期保守，商品的配置則是持續減注，為2020年5月來表現最差。

另外，基金經理對經濟前景看法轉趨樂觀，也改變對減息預期，大部分人預期明年上半年美國聯儲局將啟動減息，並在第二季開始減息的機率較高。

市場風險偏好上升 市場仍存在不確定風險，高通脹雖告回落，但未至於讓央行改變偏「鷹」取態，銀行信用仍處於收緊狀況，全球經濟衰退及地緣政治風險惡化也不能忽視。歐美商業房地產、美國銀行業危機與內地房地產市場等不明朗因素也可能持續，繼而引發信貸風險。

美國經濟表現向好，驅使聯儲局對通脹展望偏向審慎，9月繼續加息的機率降至一成。隨着美元匯價與美債孳息率回落，讓近期投資市場的風險偏好上升，加上大型科技企業第二季財報都有不錯表現，上半年美股升幅多數集中在大型科技權重股上，預期在大型科企升勢稍緩，資金將可能轉向二、三線股份，並估計後市將持續波動。

投資者在下半年可繼續關注大型增長股，亦可考慮作部分減持，將資金轉入相對落後股份或板塊。長線而言，仍持續看好大型股，可待回調時再部署。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊