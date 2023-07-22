板塊分析：華半導體業料加速發展
雖然各國持續打壓內地半導體發展，但日前美國半導體行業協會呼籲白宮不要進一步限制對華晶片銷售，並敦促政府允許業界繼續進入內地市場，反映內地於全球半導體行業的重要性。中國半導體行業協會亦表示將堅持開放合作，與全球願意合作的業界共同維護半導體產業全球化。
受到外國的制裁，預期內地半導體企業會加快投資研發，以提升技術水平，雖然進口半導體設備受限制可能會拖慢研發進度，但相信企業會因應下游需求而擴產，並會逐步尋找其他替代方式以提升研發能力。
中芯國際(00981)為全球領先的集成電路晶圓代工企業之一，集團亦為客戶提供設計服務、光掩模製造等一站式配套服務。中芯擁有全面一體的集成電路晶圓代工核心技術體系，能有效幫助客戶降低成本，縮短產品上市時間。中芯更成功開發了35納米至FinFET（鰭式場效電晶體）的多種技術，應用於邏輯工藝技術平台與特色工藝技術平台。去年，8吋及12吋晶圓的收入佔比為33%及67%。
華虹半導體(01347)專注於開發與應用嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理、邏輯及射頻等「8吋+12吋」差異化特色工藝技術，為客戶提供晶圓製造服務，並廣泛應用於汽車、工業控制、數據中心及新型能源發電與新型能源應用等領域。嵌入式非易失性存儲器相關技術平台為集團的主要收入來源之一，包括智能卡芯片和微控制器兩大類芯片應用。
今年首季，內地的半導體業處於低迷狀態，部分客戶庫存仍處高水平，但預期半導體業周期下行的情況將見底。雖然智能手機和消費電子行業需時回暖，但汽車電子行業的需求增長，可部分抵銷手機及消費電子產品的疲弱。
看好中芯華虹前景
隨着智能家居、可穿戴裝置、汽車電子等，對半導體產品用量與性能要求提高，華虹亦加強了射頻、標準式存儲器等工藝平台的研發。另外，中芯有多個在研項目，並繼續推進擴產，中芯深圳已量產、中芯京城料於下半年量產、中芯東方料於年底通線。可以預期，中芯及華虹將積極發展，未來競爭力料會提升。
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