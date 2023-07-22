板塊分析：華半導體業料加速發展

雖然各國持續打壓內地半導體發展，但日前美國半導體行業協會呼籲白宮不要進一步限制對華晶片銷售，並敦促政府允許業界繼續進入內地市場，反映內地於全球半導體行業的重要性。中國半導體行業協會亦表示將堅持開放合作，與全球願意合作的業界共同維護半導體產業全球化。

受到外國的制裁，預期內地半導體企業會加快投資研發，以提升技術水平，雖然進口半導體設備受限制可能會拖慢研發進度，但相信企業會因應下游需求而擴產，並會逐步尋找其他替代方式以提升研發能力。

今年首季，內地的半導體業處於低迷狀態，部分客戶庫存仍處高水平，但預期半導體業周期下行的情況將見底。雖然智能手機和消費電子行業需時回暖，但汽車電子行業的需求增長，可部分抵銷手機及消費電子產品的疲弱。

看好中芯華虹前景 隨着智能家居、可穿戴裝置、汽車電子等，對半導體產品用量與性能要求提高，華虹亦加強了射頻、標準式存儲器等工藝平台的研發。另外，中芯有多個在研項目，並繼續推進擴產，中芯深圳已量產、中芯京城料於下半年量產、中芯東方料於年底通線。可以預期，中芯及華虹將積極發展，未來競爭力料會提升。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票）