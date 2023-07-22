大行觀點：亞太區核心通脹降速緩慢

經濟延遲衰退，但並非不會出現。儘管多地央行已大幅收緊政策，但在服務業強勁復甦下，已發展國家的經濟活動比預期更強韌。至於通脹仍然極具黏性，情況令人擔憂，即使整體通脹逐步降溫，但核心通脹居高不下，而且不只源於服務通脹，貨品物價下跌一段時期後亦逐漸回升。

中國經濟復甦勢頭消退 央行放寬政策的步伐將比市場普遍預期循序漸進——加拿大、澳洲、馬來西亞，以至美國等地的央行立場都比預期強硬。

地緣政局轉變，投資者需要新的市場對策，有迹象顯示正步入全新的環球格局，故必須重新審視風險資產如何應對宏觀環境變化。正所謂「先知先防備」，現時市場定價過早反映央行政策轉向的時間和幅度。即使聯儲局在未來數月暫停加息，下一步行動仍存在收緊而非放寬政策的風險。市場需要重新評估央行對支持資產價格的取向。

儘管物價面對下行壓力，亞洲央行出乎預期維持強硬立場。馬來西亞加息0.25厘至3.25厘。澳洲自4月暫停加息後，在兩次會議上共加息0.5厘，將利率上調至4.1厘。南韓和印度展示「鷹」式暫停加息，利率分別停留於3.5厘和6.5厘，推翻可能提前減息的預期。泰國認為政策進一步正常化仍屬適當之舉，故上調政策利率0.25厘至兩厘。

可以預期，經濟增長及通脹壓力放緩，將會為亞洲多家央行提供結束緊縮周期的空間。然而，最重要是核心通脹在合理期間內下降的情況。數據顯示，亞洲幾乎所有經濟體核心通脹均以相當緩慢的速度下降，而且回落幅度不及預期，故近期走勢反映各地央行政策轉為放寬的預期時間延遲，有可能會影響經濟情況。

內地方面，大部分周期活動指標顯示，經濟在5月和6月初放緩，與官方製造業採購經理指數調查出現收縮情況一致。值得注意是，信貸動力和房地產銷售轉弱，反映經濟復甦勢頭消退。

內地財策刺激或有限 除了刺激措施之外，內地要加強周期復甦，需要家庭消費和房地產銷售持續回升，但目前未有太多證據反映有此趨勢，消費指標仍低於疫情前水平。此外，房地產動工依然是拖累經濟的重大因素，銷售和建築活動持續疲弱，故現時市場希望中央可以提供幫助。

至今中央似乎不願推出廣泛寬鬆措施。2023年國內生產總值增長目標為5%左右，在基數效應下能輕易達成，加上官員擔心累積過多債務對財務構成威脅，故預期政策刺激措施有限。

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