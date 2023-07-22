啟德地招標 估值44億起

啟德發展區再有土地供應，該區第2A區2號及3號地盤住宅地將於下周五招標，中標財團要負責興建長者鄰舍中心及男童院等設施，市場估值約44.7億元起。

須建地下街社區設施 該地皮位置鄰近港鐵宋皇臺站，佔地約14.5萬方呎，可建總樓面約99.2萬方呎，預計提供約1,325伙，截標日期為9月8日。發展局早前公布，發展商須興建一條175米長的地下街，佔整條地下街約11%。

此外，中標財團亦要按賣地條件興建一系列政府設施，包括嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、網上青年支援隊中心及停車處等，而相關面積將不納入總樓面之內。

美聯測量師行董事林子彬表示，該幅地皮規模大，雖位處市區及鄰近港鐵站，惟項目劃分為兩個地盤發展，加上地下商業街及社區設施，會增加一定建築成本及時間，目前樓市受壓，觀望氣氛持續，料發展商出價傾向保守。

綜合市場初步估算，預計項目每方呎樓面地價約4,500至6,000元，估值最高約59.5億元。