產經

新盤概況：GREENWICH一房佔逾半

林達民指，BAKER CIRCLE‧GREENWICH僅提供小量特色戶。 林達民指，BAKER CIRCLE‧GREENWICH僅提供小量特色戶。
林達民指，BAKER CIRCLE‧GREENWICH僅提供小量特色戶。
市區大型新盤繼續部署推盤，恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH展開軟銷攻勢，預期下周初公布樓書，並率先透露主打的一房戶佔今期供應逾一半，惟尚未落實開價時間表。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，今期項目提供278伙，戶型涵蓋開放式至兩房，亦有小量三房及特色戶，而一房單位實用面積約260至270方呎。項目將視乎下周天氣情況再決定開價日子。定價會參考同系列第1期、第2期項目，亦會考慮市場上其他新盤的價格及去貨率。
他透露，集團部署第四季推出多個長沙灣項目，包括西洋菜北街項目第1期及巴域街項目第1期，映岸料明年1月現樓推售。
海盈山一按最多借90%
港島區新盤調整按揭貸款計劃，以催谷銷情。嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，昨日修改價單，將備用第一按揭貸款最高金額上調至90%。
該盤早前向採用「120天備用一按貸款付款計劃」的買家，劃一提供最高為樓價70%的一按貸款。經修改後，則按樓價而劃分最高貸款額。其中，1,500萬元或以下單位最高貸款額為90%。
上述按揭貸款由發展商指定財務機構提供，貸款年期最長25年，利率以最優惠利率（P）減2.5厘計算。
瑜一‧天海三房3058萬沽
昨日新盤市場僅錄零星成交。華懋集團的何文田站瑜一‧天海以3,058萬元售出1B座17樓A室三房戶，實用面積960方呎，呎價31,854元。
市場消息指，爪哇控股(00251)的山頂加列山道59號洋房，面積約7,111方呎，由早前的放售價約11.8億元，逐步下調叫價，市傳新近以約9億元售出，呎價約12萬元，成為山頂南區近期最大額豪宅交易個案。
本周末未有全新盤推售，僅得減價的餘貨盤充撐。九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園今日發售5伙兩房戶，均為第2座中高層的D9室，實用面積402方呎，折實價約682萬元起。恒地鰂魚涌THE HOLBORN明日出售20伙，折實價573.72萬元起。此外，有利集團(00406)馬頭角新盤利‧港灣18將於下周二起招標發售兩伙，包括30樓A室頂層三房連平台特色戶，實用面積787方呎。
恒地發展的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH預計關鍵日期為2025年3月31日。恒地發展的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH預計關鍵日期為2025年3月31日。
恒地發展的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH預計關鍵日期為2025年3月31日。
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