新盤概況：GREENWICH一房佔逾半

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，今期項目提供278伙，戶型涵蓋開放式至兩房，亦有小量三房及特色戶，而一房單位實用面積約260至270方呎。項目將視乎下周天氣情況再決定開價日子。定價會參考同系列第1期、第2期項目，亦會考慮市場上其他新盤的價格及去貨率。

他透露，集團部署第四季推出多個長沙灣項目，包括西洋菜北街項目第1期及巴域街項目第1期，映岸料明年1月現樓推售。

該盤早前向採用「120天備用一按貸款付款計劃」的買家，劃一提供最高為樓價70%的一按貸款。經修改後，則按樓價而劃分最高貸款額。其中，1,500萬元或以下單位最高貸款額為90%。

上述按揭貸款由發展商指定財務機構提供，貸款年期最長25年，利率以最優惠利率（P）減2.5厘計算。

瑜一‧天海三房3058萬沽 昨日新盤市場僅錄零星成交。華懋集團的何文田站瑜一‧天海以3,058萬元售出1B座17樓A室三房戶，實用面積960方呎，呎價31,854元。

恒地發展的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH預計關鍵日期為2025年3月31日。