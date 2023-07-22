樓價跌3周 細價盤危

利寶一房僅售255萬蝕15% 高位冧三成 美國議息前夕，本港二手樓市繼續受壓，樓價跌勢持續。有地產代理行的二手樓價指數按周再跌約0.8%，連跌3周，並已重返今年2月中水平。細價樓瀕臨「爆煲」邊緣，屯門置業三寶再錄蝕讓，利寶大廈一房戶只售255萬元，單位約6年帳面貶值約15%，做價較高峰時同類型單位低逾33%。

中原城市領先指數最新報163.86點，創約5個月新低，3周累挫約2.05%，今年升幅已收窄至約4.52%，該行料第三季指數會回落至163點。

而4大整體樓價指數均連跌3個星期，是去年10月後首見，大型屋苑及中小型單位指數最新按周跌幅分別約0.9%及約0.83%。

九龍區周挫2% 本周4區樓價指數3跌一升，九龍區按周跌最多約2.03%至159.41點，同為約5個月的低位，港島區同期跌約0.5%至164.01點，則創22周新低，新界西報151.92點，按周亦挫約0.58%，僅新界東錄約0.26%升幅。

息口仍未見頂，市民入市更趨審慎，過往最受追捧的細價盤，樓價要跌回7至8年前價位才有承接。祥益盤嘉茵表示，上述利寶大廈高層C室，實用面積約234方呎，外區首置客見單位有裝修，獲父母資助首期下購入自用，呎價約10,897元。原業主於2017年以約301萬元購入，轉手帳面虧蝕約46萬元。

資料顯示，同面積單位於2018年及2019年期間，樓價最高達382萬元，是次做價貼近2015至2016年價位。該成交亦是置樂三寶本周出現第二宗損手個案。

嘉熙4年貶36萬 半新樓再錄損手。美聯蔡潔雯稱，大埔白石角7月僅錄兩宗二手買賣，包括嘉熙9座低層F室，實用面積約495方呎，零議價下售750萬元，呎價約15,152元，約4年帳面貶值約36.5萬元。

近期新盤紛紛減價，部分二手業主亦要跟隨。中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園P座低層16室兩房則王，實用面積約490方呎，原業主見近日交投接近停頓，降價60萬元，以790萬元賣出單位，呎價約16,122元。

該行林龍南透露，北角港運城1座低層G室，實用面積約792方呎，套三房間隔，市場放盤多時，期間多次調整叫價，最新開價1,328萬元，累減133萬元，以1,195萬元易手，呎價約15,088元，較高位回落約15%。

二手樓價指數走勢