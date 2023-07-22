絲絲講場：洪灝所屬思睿 擬購華對沖基金

雖然中國嘅疫後經濟復甦步伐有所減慢，但始終係全球第二大經濟體，好多市場投資者同基金都睇好中國之後嘅表現同發展。尋日有消息話，思睿投資集團正尋求收購內地嘅對沖基金公司機會，主要係睇好呢行喺中國市場嘅發展。

思睿投資集團喺咪好耳熟呢，合夥人之一就係睇內地經濟出名準兼敢言嘅洪灝，之前更因為佢曾發表警惕中國企業從美國退市、中國資本外逃，以及封控防疫影響經濟等分析言論而傳出被社交平台注銷帳號。

計劃籌集5000萬美元 不過，呢連串小風波並無影響洪灝喺金融界嘅發展，如今所屬嘅思睿投資更睇好內地對沖基金行業前景。思睿全球首席投資官馬暉洪就話，計劃最早喺今年第四季度初步籌集5,000萬美元，公司亦正同國內外投資者進行磋商，又話投資者可能希望藉此獲得更穩定嘅現金流，甚或把握抓住內地對沖基金行業嘅增長前景。

佢仲話，類似嘅股權投資，猶如睇好內地經濟上升嘅期權，唔使承擔太多下行風險；又認為內地人將財富從房地產轉向另類投資，或會進一步推動內地資產管理市場擴張，絲絲就祝佢哋喺內地大展鴻圖啦！

余絲韻