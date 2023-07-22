德視佳港旗艦店擬10月開幕

他強調，該旗艦店的儀器水準將媲美歐洲水平，因儀器落戶內地需經多重審批、需時較香港長，而香港在此環節具優勢，所以銳意將香港門店打造為「陳列室」及現代手術室。

內地手術數目雙位數增 人手招聘方面，他指正在招聘醫生，料醫護人員涵蓋香港、內地等地，或是經大學教授介紹以及由其他眼科診所挖角招聘合適人選。

除了香港，集團早在2012年亦已進駐內地，現時在上海、北京、重慶及廣州等合共有8間診所。管理層指，觀乎內地門店的收支平衡各有不同，其中最先落戶的上海「回本期」為3年，北京其中一店則為9個月；又指集團今年於內地手術數目較2021年有雙位數增長，認為內地民眾仍鍾愛德國品牌及技術，選擇在港上市亦與內地有關。

關注星韓巴黎發展機會 約根森又謂，視力矯正市場在中港兩地以至全球仍具潛力，每隻眼的手術費用約3,000至4,000歐元（約2.6萬至3.5萬港元），顧客目標以高收入人士為主，故受疫情影響較低，相信隨着疫情消退、訪港旅客回歸，對業務帶來正面影響，未來亦會留意南韓、新加坡等國家市場；又指法國巴黎華人較多，市場同樣值得關注。