FTX告「薯條哥」等前高層 追討78億

去年底申請破產的加密貨幣交易所FTX，據報在重組團隊的指導下，於周四入稟起訴包括創始人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱「薯條哥」）在內4名前高層，以追討4人涉嫌在交易所倒閉數月前挪用多達10億美元（約78億港元）的款項。

除了SBF外，另一名創始人及首席技術官Gary Wang、前工程總監Nishad Singh，以及FTX交易部門Alameda Research前負責人Caroline Ellison，4人被控進行多項欺詐性轉讓財產，且對公司毫無幫助。

其中，SBF及Wang被指於去年5月透過虛假貸款，從Alameda拿走5.46億美元，以購買線上券商Robinhood股份。而有關高層據稱並沒有提供抵押品，貸款利率亦低於市場水平。至於Ellison亦被控去年3月向自己發放約2,250萬美元的獎金，其中一部分後來轉至其個人銀行帳戶，並用於投資一家人工智能研究公司。

Coindesk傳獲財團收購 曾負責監督美國能源交易商安龍（Enron）清算、現為FTX破產重組負責人的John Ray表示，這些資金應該屬於交易所的債權人。Ray更直言，他從未見過「公司控制是如此徹底失敗，且完全缺乏可信的財務訊息」。訴狀亦指出，FTX實體「沒有準備任何類型的財務報表」。

另外，市傳加密貨幣媒體公司Coindesk獲財團提出收購，交易涉1.25億美元，雙方接近達成共識。據報該財團由加密貨幣投資者Matthew Roszak及Peter Vessenes牽頭。

比特幣昨日失守每枚3萬美元大關，曾報29,835美元，以太幣則報1,893美元，兩者均跌逾1%。