屏幕生產或遇阻 iPhone 15 Pro出貨量受限

蘋果公司（Apple Inc.）近期股價迭創新高，靠的是人工智能（AI）概念。但其實下月初公司公布的業績，市場最關注的還是iPhone銷售表現和前景，畢竟iPhone銷售仍然是公司的主要收入來源。有市場消息指，Apple在製造iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max的屏幕方面遇到困難，恐令9月新產品出機數量受限。

外媒報道，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max的邊框，將較iPhone 14 Pro機型更窄，正是邊框尺寸縮小帶來問題。Apple的供應商正使用新方法製造屏幕以縮小邊框尺寸，惟給LG Display製造的屏幕帶來問題。資料顯示，Apple在2019年增加Apple Watch Series 7的屏幕尺寸時也遇到類似問題，令該產品延推約一個月。

有分析認為Apple不會因此而延遲發布iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max產品，只是屆時提供更少機型，更甚或導致供應短缺，且製造問題將對iPhone 15 Pro Max造成最嚴重打擊，不排除成為最難到手的產品，會否掀起炒風，且拭目以待。

分析料新機10月應市 不過，外媒引述美銀分析師Wasmi Mohan在一份投資備忘中指出，從Apple供應商接觸得知，iPhone 15可能會延後推出，預料會延遲數星期，故今年新iPhone系列可能在10月，而非9月上市。