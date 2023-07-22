圓匯貶 兌港元5.5算

日核心通脹擴 前官員料不急調整幣策 日本通脹續於逾40年的高位徘徊！日本總務省周五公布，6月份剔除新鮮食品的核心消費物價指數（CPI）按年上升3.3%，較5月的3.2%高出0.1個百分點，是連續15個月高於日本央行的2%目標。消息公布後，市場隨即估計央行9月或調整孳息率曲線控制（YCC），不過，及後有日本前官員「放鴿」，預期央行下周議息不會調整，日圓兌每美元最多跌1.5%，低見141.96，折合每百日圓兌5.507港元，港人暢平錢遊日本的機會又來了！

值得留意的是，由於日本約90%能源乃透過進口輸入，且多數以美元計價，所以撇除能源及新鮮食品的消費物價指數，亦即市場俗稱的「雙核心CPI」就更值得參考。而上月該數據按年升幅為4.2%，較5月回落0.1個百分點，符合市場預期。

內地旅客最愛遊日港 回顧央行行長植田和男本周曾「放鴿」，提及除非調整通脹目標立場，否則不會改變寬鬆貨幣政策。日本前財務省副大臣古澤滿宏最新表示，基於植田和男的言論，央行不太可能下周爆冷調整YCC，惟估計央行可能在9月或10月調整；又認為與其微調YCC，倒不如做得徹底，向市場明確傳達這種轉變並不意味結束貨幣寬鬆政策。

與此同時，外媒引述日本央行官員對金融市場的總體評估基本保持不變，即孳息曲線形狀保持平穩，且持謹慎態度，認為現階段調整YCC將被視為緊縮的開端。

事實上，日本央行遲遲不調整YCC，或與低日圓「吸客」振興當地經濟的盤算有關。信用卡公司Mastercard最新發表的《中國遊客出境遊及境外支付行為》報告顯示，日本、香港在疫情後仍舊是最熱門的出境遊目的地，在個人遊和商務遊排名中，兩地分別位列第一。

日股兩連跌 全周偏軟 日本股市方面，日經平均指數連跌兩日，周五再跌186點或0.57%，收報32,304點；全周微跌87點或0.26%。股神巴菲特旗下巴郡持股的5大商社昨日走勢各異，三菱商事升0.44%，三井物產跌0.23%。

對南韓出口白名單生效 另邊廂，日本與鄰國南韓關係亦有回暖迹象。日本政府周五將南韓重新納入出口「白名單」，令南韓有資格享受出口優惠待遇，而昨起日本對南韓出口產品或提供技術時可適用所有許可，南韓被排除在全面控制對象之外。

南韓昨公布，7月首20天出口額按年跌15.2%至312.33億美元；進口額為325.94億美元，按年減少28%；期內貿易逆差為13.61億美元。按出口項目來看，半導體出口按年減35.4%，連跌11個月；鋼鐵製品、石油製品、無線通訊器材分別跌15.2%、48.7%和13.5%。市場料該國7月全月出口額將連跌10個月，為2020年10月以來首次。

每百日圓兌港元走勢