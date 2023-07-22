簡訊一覽
●阿里巴巴(09988)年報顯示，物流業務菜鳥首席執行官（CEO）萬霖及國際數字商業集團首席執行官蔣凡已成為阿里合夥人。另外，阿里旗下新零售公司盒馬召開首屆盒馬村鄉村振興大會，期間新簽約6家盒馬村基地，希望在未來10年能夠建立1,000個盒馬村。
●諾誠健華(09969)公布，公司已於近日被中國工業和信息化部認定為國家級專精特新「小巨人」企業。
●華潤電力(00836)6月附屬電廠售電量達1,553萬兆瓦時，按年增長1.6%；其中風電場售電量按年減少3.9%，太陽能電站售電量按年增加92.6%。集團首6個月累計售電量為9,250萬兆瓦時，按年增加7%，其中風電場售電按年增加15.3%，太陽能電站售電量增加50.9%。
●海隆控股(01623)披露，近日與客戶簽訂海上平台安裝及海底管道和電纜鋪設合約，價值不低於3,600萬美元。
●勵晶太平洋(00575)預計，今年上半年錄虧損約1,200萬至1,500萬美元，較去年同期的虧損約2,006萬元減少。
●美國聯儲局宣布，正式推出類似香港「轉數快」的支付服務功能「FedNow」，適用於零售用戶的小額轉帳。首批共有16家服務提供商、35家銀行及信用合作社支援該功能。
●字節跳動短片社交平台TikTok旗下的TikTok Shop，將會在馬來西亞夥拍先購後付服務商Atome，作為其電子商務進軍東南亞的一部分，以加強發展亞洲電子商務市場。
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