印度限制稻米出口 窮國首當其衝

近期印度受到惡劣天氣影響，不只當地番茄產量大減導致價格飆升，大多數農作物的產量不及往年。印度政府周四宣布，即時禁止非香米（non-basmati）類白米及碎米出口，以確保國內市場供應，而涉及的白米約佔印度稻米出口總量25%。

外媒引述印度政府指，當地稻米的零售價格在一個月之內上漲3%，過去一年也上升11.5%，為確保市場上有足夠的白米供應，故周四起實施出口禁令，以抑制國內市場價格上升趨勢，若已封裝完畢的船隻則可繼續出口。

全球有超過30億人將稻米視為主食，有近九成產自亞洲，在供應減少及極端天氣影響下，目前全球稻米價格已創11年以來最高水平。

泰國越南難填補缺口 數據顯示，印度去年出口2,200萬噸食米，佔全球食米出口逾四成，受禁令影響食米去年出口量約1,000萬噸。去年出口740萬噸的蒸谷米則未受影響。

由於預計泰國及越南沒有足夠庫存填補印度的出口缺口，料是次首當其衝的國家包括非洲地區，以及南亞的孟加拉和尼泊爾等地。