碧桂園股債冧價 發文稱續保交樓

碧桂園午後隨即在社交平台發表題為《不負重託，堅定信心，走高質量發展之路》文章指，公司將完成保交樓、保民生的政治任務放在首位，去年交付房屋數量總數近70萬套，今年還要交付70萬套房屋，上半年完成27.8萬套的交付任務。消息公布後，部分境內債價跌幅略收窄，另外一筆「21碧地02」債價急彈24.92%。

國際評級穆迪再把萬達商管的公司家族評級由「B1」下調至「Caa1」，直言萬達商管未來3至6個月到期債務的償還能力存在高度不確定性，包括周日到期的4億美元債。萬達則對外稱公司經營情況穩定，盈利能力狀況良好。

另佛山市住建局昨發通知，改善港澳居民買樓資格申請流程，港澳居民在該市買樓，提供自用、自住的書面承諾可獲得「購房資格碼」，豁免在本地居住、學習或工作年限證明，以及繳納個人所得稅及社保條件，昨起執行。