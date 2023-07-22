碧桂園股債冧價 發文稱續保交樓
萬達商管警告一筆周末到期美元債出現資金缺口後，引發市場對內地房地產開發商資金憂慮，就連為數不多的「幸存」民營房企亦當災。龍頭之一的碧桂園(02007)多筆境內債價周五大跌，拖累其香港股價急挫5.47%，以接近全日低位1.38元收市，表現差絕藍籌。
由碧桂園旗下碧桂園地產發行的「20碧地04」債價每面值跌至41.002元人民幣，收跌32.63%。「19碧地03」、「20碧地03」、「21碧地01」債價分別跌29.8%、27.08%及23.4%。同系碧桂園服務(06098)昨收報9.02元，跌2.48%，是第二差藍籌。
碧桂園午後隨即在社交平台發表題為《不負重託，堅定信心，走高質量發展之路》文章指，公司將完成保交樓、保民生的政治任務放在首位，去年交付房屋數量總數近70萬套，今年還要交付70萬套房屋，上半年完成27.8萬套的交付任務。消息公布後，部分境內債價跌幅略收窄，另外一筆「21碧地02」債價急彈24.92%。
國際評級穆迪再把萬達商管的公司家族評級由「B1」下調至「Caa1」，直言萬達商管未來3至6個月到期債務的償還能力存在高度不確定性，包括周日到期的4億美元債。萬達則對外稱公司經營情況穩定，盈利能力狀況良好。
世茂：參考建議整改
預計下周刊發業績的世茂集團(00813)昨交代獨立內部監控審閱結果，表示公司已參考內部監控顧問的整改建議，採取適當行動及步驟解決該等內部監控事宜及缺陷，董事會認為集團內部監控系統及財務報告程序，足以履行上市規則項下的責任，意味其復牌之路再進一步。
另佛山市住建局昨發通知，改善港澳居民買樓資格申請流程，港澳居民在該市買樓，提供自用、自住的書面承諾可獲得「購房資格碼」，豁免在本地居住、學習或工作年限證明，以及繳納個人所得稅及社保條件，昨起執行。
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