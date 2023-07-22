Tesla暴挫 馬斯克身家日失1583億

美國電動車公司特斯拉（Tesla）公布季度業績後，股價於周四暴跌9.74%，拖累行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家單日蒸發203億美元（約1,583億港元）。不止如此，多位專家亦紛紛現身唱淡特斯拉，更有分析師直言其股價只值26美元，意味尚有逾九成的潛在跌幅！

分析唱淡再瀉九成 獨立股票研究公司New Constructs行政總裁David Trainer直言，該公司的股價被「嚴重高估」，而第二季度的業績恰巧證明了這一點。他指出，特斯拉今年多次減價、上半年產量低迷，引發了外界對於其電動車實際需求量的質疑，尤其是目前行業競爭已愈來愈激烈。

他給予特斯拉僅僅每股26美元的目標價，以周四收市價262.9美元計，意味着90.11%的潛在跌幅。同樣唱淡的還有Roth Capital Partners資深分析師Craig Irwin，他給予的目標價為85美元，同樣是遠低於當前特斯拉的股價；又謂不排除進一步削減目標價。

Irwin指出，從特斯拉參與減價戰、提高對人工智能（AI）軟件投資，到投資Cybertruck的生產，這些都預示其盈利將受壓。他表明︰「我們對特斯拉非常看淡。要找投資機會，倒不如選擇傳統車廠或一些新興企業。」

當然，特斯拉並非完全沒有支持者。經常錯判大市而被視為「超級燈神」、今年初美國銀行業危機爆發前建議買入硅谷銀行（SVB）、曾於2008金融海嘯前「燈死」大型投資銀行貝爾斯登的股壇名嘴－－克拉默（Jim Cramer），就表明繼續看好特斯拉，認為這是「史上最好的投資」，強調不用理會看淡該公司的負面言論。