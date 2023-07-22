各國政府今年料須付債息18萬億

隨着超低息環境告終，各地政府發債的利息成本亦不斷上升，開始造成愈來愈沉重的財政負擔。國際評級公司惠譽就預期，今年全球各地政府的利息開支高達2.3萬億美元（約18萬億港元）！

惠譽預期，發達國家今年的利息開支大增47%，增幅高於新興市場國家的40%，主要是美國國債發行規模冠絕全球。截至6月底止的一年，美國政府累計支付的利息總額首度超過6,000億美元，相距首次逾5,000億美元僅8個月。另英國在截至5月底止的一年，債息總額達1,170億英鎊，較2021年9月升一倍，反映英國通脹掛鈎債券比率高。

IIF：貨幣貶值助救經濟 該機構分析師James McCormack指，已發展市場受惠之前較低的借貸成本，如今卻面臨更大的利息壓力。雖然新興市場國家利息支出仍上升40%，但相關國家評級展望向好。其基本假設，乃顯著的貨幣政策緊縮後，新興市場國家暫緩進一步加息，而已發展國家預料在今年下半年繼續加息。

此外，國際金融協會（IIF）表示，陷入困境的政府如果把貨幣貶值，往往可以從中受惠。IIF引述經濟學家Robin Brooks和Jonathan Fortun分析自1990年以來51宗最大型、持續最久的事件，發現當局選擇把貨幣大幅貶值僅3年後，國家的經濟增長就出現轉向。該協會又稱，國家出口量增加，經常項目赤字確實縮小，有些甚至轉為順差，並相信隨着氣候變化及地緣政治風險加劇等不對稱衝擊上升，政策共識需要轉變，將匯率貶值視為解決方案的一部分，而不是要避免的問題。