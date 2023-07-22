全球央行收水潮即將告終

伯南克估美息僅加多一次 歐明年或下調 隨着通脹逐漸回落，美國加息周期即將見頂早已成為市場共識，於去年獲得諾貝爾經濟學獎的聯儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）直言，下周可能會是美國本輪貨幣政策周期中最後一次加息。另邊廂，市場預期歐洲央行有近一半機會在今年完成加息周期，更將於明年中掉頭減息。這意味着全球「收水潮」即將迎來階段性終點，金融市場可能再現大變天！

料美通脹半年見3字頭 伯南克表示，作為對抗通脹的代價，美國的經濟可能會放緩，但就算真的出現衰退，也會是相對溫和的衰退。他指出，隨着租金升幅放緩、汽車價格回落，美國通脹率將於未來6個月更穩定地回到3至3.5%水平。到了明年初，通脹將進一步降至3%，然後需要再花一些時間，讓其回落至2%的目標水平。

他表示︰「我們將看到失業率溫和上升及經濟放緩。若果明年出現嚴重衰退，我會感到非常驚訝。」他的觀點相當於認為美國經濟將能夠「軟着陸」，即不引發嚴重衰退的情況下讓經濟冷卻及通脹回落。這一觀點亦似乎得到市場廣泛接受，繼而推動了近期美股的表現。

事實上，在高利率環境之下，美國經濟及股市表現都相對穩健，並不符合過去的歷史規律。法國興業銀行環球策略師Albert Edwards更明言，利率不像以往那樣起作用，「這是一個瘋狂的世界」。他說︰「過去通常在利率上升時，企業淨債務還款也會隨之增加，導致盈利減少，從而拖累經濟增長，但這次不會了。」

他解釋，雖然聯儲局不斷加息，但當前美國非金融企業的利息成本是約60年以來的最低水平，主要原因是大多數企業早已在此前的低息環境中調整其負債，將大量的債務透過再融資，並且轉化為「長期、固定低息的債務」。

今年稍早時的資料顯示，標指成分股企業的債務構成中，短期浮動利率債務僅佔6%、長期浮息債務亦只有8%；相反，短期定息債佔比有10%，而長期定息債務的佔比更高達76%。這意味着企業即使在高利率環境之下，債務負擔也不會明顯地增加，企業盈利得以維持，無必要靠裁員縮減成本。

道指早段升106點 美股周五早段靠穩，道指曾升106點，報35,331點；標指升19點，報4,554點；以科技股為主的納指升115點，報14,179點。

另邊廂，歐洲央行雖然也高調擺出「鷹派」的姿態，但市場明顯不相信高利率政策會持續。外媒一項調查顯示，所有經濟學家都認同歐央行會在下周加息0.25厘，而其中45%經濟學家都認為利率會在下周見頂；其餘55%認為會額外再加一次息。換言之，即使在最「鷹」的情景，經濟學家們也認為歐洲央行只會再上調利率0.5厘，就會結束本輪加息周期。

聯儲局近年連番加息