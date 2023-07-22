恒指全周跌338 科指挫近3%跑輸

內地續推刺激消費措施，港股連跌3日後反彈過百點，惟全日成交只得766.23億元，為7月6日以來最少，而恒生指數全周埋單計仍下跌，收挫338點或1.74%，科技指數全周累計更插124點或2.93%。

恒指昨日低開9點，報18,918點，早段一度跌41點，低見18,886點，最多升241點，高見19,169點，收市升147點或0.78%，報19,075點。國企指數收報6,415點，漲50點或0.8%；科技指數收報4,104點，揚40點或1%。

南下「北水」轉淨買入4.99億元，而大市全日沽空金額達130.14億元， 比率達16.99%，按日增2.82個百分點。

港銀業績期將於7月下旬揭開序幕，美資券商花旗發表報告指，基於5月及6月的銀行同業拆息（HIBOR）強勢，認為銀行淨利息收入（NII）改善，將帶動收入，惟同時由於市場情緒仍然疲軟，預料銀行手續費收入增長低迷。該行看好滙控，料90天內有上升空間，相信其股本回報率（ROTE）目標由12%提升至13%以上。

證監倡檢討新股承配人審閱 監管消息方面，香港證監會就香港聯交所2021年規管上市事宜的表現發表檢討報告，指審閱新股承配人名單的流程欠缺系統，讓交易所無法及時識別「有問題」的承配人，建議交易所考慮新股結算平台FINI下的新流程及政策，檢討其審閱承配人名單和配發結果公告的內部指引，以進一步提高承配人審閱流程的效率及成效，長遠應考慮在FINI中引入新功能，以助識別在過去的個案中發現而值得注意的預警迹象。

此外，中證監年初修訂內地公司境外上市的監管，當中包括不再視內資股和H股持有人為「不同類別股東」。聯交所昨日發布為此而進行的諮詢香港市場修改《上市規則》總結，決定維持建議大方向，刪除中國發行人發行和回購股份有關的類別股東會議規定及其他相關規定，並不再要求牽涉H股股東的爭議須以仲裁方式解決的規定等，相關《上市規則》修訂將於今年8月1日生效。