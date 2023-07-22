商湯指阿里清倉 股價揚

商湯表示，集團與Taobao Holding Limited的現有業務往來不受影響，至於股份出售安排對集團業務及營運，以及集團與合作夥伴的業務合作安排亦無影響。

當局倡電子產品應用AI 此外，商湯近日在內地機器視覺展暨機器視覺技術與工業應用研討會上，展示了功能豐富的軟硬一體鋰電質檢解決方案，可實現多算法智能質檢應用、焊接類缺陷檢測應用，以及電池六面缺陷檢測應用；又指目前公司正與內地多家主流鋰電公司深入合作，推動視覺AI技術在鋰電質檢流程中落地。

行業消息方面，內地發改委等7個部門昨日印發《關於促進電子產品消費的若干措施》的通知，要求加快推動電子產品升級換代，鼓勵科研院所和市場主體積極應用國產AI技術提升電子產品智能化水平，增強人機交互便利性。通知又指，加快完善個人訊息保護法律法規，嚴格落實手機、智能家居、可穿戴設備等電子產品消費者訊息保護政策。

美風投企投資華科技傳遭查 不過，來自美國的挑戰還是無日無之。外媒報道，美國國會眾議院美中戰略競爭特別委員會正在調查該國4家風投公司對中國科技企業的投資，包括紀源資本、金沙江創業投資、華登國際、高通旗下的高通創投。美中戰略競爭特別委員會指出，以上4家風投公司向專門從事AI和半導體的中國公司投資了數百萬美元，故成為委員會的初步調查目標；又指金沙江創投是過去多年中國AI公司的美國主要投資者之一、華登國際於AI行業上的投資有至少四成流向中國企業，而高通創投則投資了一家中國自動駕駛汽車製造商。