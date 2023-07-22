外資半年淨掃華境內債6162億

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英昨日表示，不考慮到期兌付因素，今年上半年外資淨買入境內債券近790億美元（約6,162億港元），扭轉了去年淨賣出的趨勢，尤其第二季外資淨買入境內債券585億美元，處於季度比較高的水平。若考慮到期兌付，外資已連續兩個月淨增持境內債券，其中6月淨增持超過110億美元。

銀行結售匯首6月呈順差 王指出，境外央行依舊是投資中國債券市場的主要外資機構，同時境外金融機構在中國債券市場表現亦相當活躍，充分體現了中國債券的投資價值和中長期配置價值。展望未來，境外投資者還會繼續增持、穩步配置人民幣資產。

關於人民幣匯率，她稱上半年中國外匯市場韌性較強，人民幣匯率預期穩定，跨境資金流動平穩有序，外匯市場供求基本平衡，銀行代客涉外收付款和銀行結售匯均呈順差格局。

按美元計價，上半年銀行結匯1.1325萬億美元，售匯1.1307萬億美元，結售匯順差18億美元。截至6月底，外匯儲備規模3.19萬億美元，較去年底增加653億美元，主要受到匯率折算、資產價格變化等因素綜合影響。

市場繼續消化跨境融資宏觀審慎調節參數上調等匯市「維穩」措施的影響，人民幣兌每美元周五早段再次逼近7.16關口，離岸價一度高見7.1641，在岸價亦見7.1614，但之後有所回落至7.18水平。

人幣官價升幅超預期 人民幣兌每美元在岸價昨日下午4時半官方收報7.179，較上個交易日升21點子，較上日夜盤收跌13點子。至於官方開出的中間價報7.1456，按日上調10點子，續勝市場預期。有交易員指，市場繼續消化監管「組合拳」的影響，相信人民幣下跌空間有限，但人民幣要扭轉疲弱走勢，仍需經濟刺激措施以提振市場預期。