車企銷售未達標 中央出策催谷

內地新能源汽車銷售競爭愈趨激烈。外媒引述數據指，今年上半年內地多家車企未能完成年初定下銷量目標的一半，有車企完成率僅約20%，全年達標壓力急增。這也許在說明，國家發改委等13個部門昨發布《關於促進汽車消費的若干措施》的政策背景。當局表明，盼進一步穩定和擴大汽車消費，特別推行降低新能源汽車購置使用成本及優化限購管理等新規。

發改委就業司副司長常鐵威稱，今年上半年新能源汽車消費和出口規模表現亮眼，但汽車消費仍有挖潛提質空間，上述新措施主要針對大量調研中發現的突出問題，當中有4大重點，包括第一，優化限購管理的政策，積極協調限購地區因地制宜增加全年購車指標，並盡早下達及加快投放；第二，推動車輛的合理更新，落實便利二手車交易登記等措施；第三，降低新能源汽車的使用成本，優化使用環境，提出推動提供充電樁單獨裝錶立戶服務，通過免容量電費降低營運商經營成本；第四，對公共領域車輛電動化提出更高要求。

隨着新能源車企公布半年業績，銷情兩極化情況顯而易見。惟美資車企代表特斯拉（Tesla）次季毛利率亦慘遭滑鐵盧下，可想而知其他同行為跑銷量、賠上毛利率的命運應相差不遠。尤其中美電動車戰火不斷蔓延，外媒引述業界消息指，大部分電動車新勢力還在調整中，恐怕下半年車企競爭將愈發激烈。

奧迪夥上汽研電動車 另邊廂，福士汽車旗下的奧迪（Audi）與上汽集團就合作研發電動汽車達成共識，雙方進一步深化戰略合作，或標誌中國汽車行業正經歷前所未有的轉捩點，即未來中資車企在全球市場滲透率不斷攀升的形勢續升溫，品牌知名度也更上一層樓。