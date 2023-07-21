專家點評：中資科技板塊現復甦苗頭

在下半年，留意帶動中國股票產生額外回報的3個主題：政策支持、利潤率擴張、受地緣政治風險影響相對較小。同時，互聯網板塊的財務狀況改善、企業營運優化等因素，令行業估值具吸引力。

一、政策支持。下半年的政策支持可能是選擇性。政府或會推出更多門檻不高的支持措施，但大規模貨幣政策卻受制於美國利率上升下對人民幣貶值的擔憂。地方政府財政薄弱，土地銷售收入減少限制財政政策。從股票策略角度出發，較看好那些不易受到中國經濟弱於預期所影響，即收入增長更具韌性的行業，以及受惠政策支持的行業。

利潤率上升企業可留意 二、利潤率擴張。需求不足是主要問題，利潤率上升的企業或為投資者帶來更多機會。三、受地緣政治風險影響相對較小。2024年美國總統選舉和台灣選舉，或令緊張的中美關係持續。

此外，互聯網企業的財務狀況（盈利能力、現金流、股東回報）持續改善，考慮到企業再投資技術發展、營運優化及良好的管理團隊，互聯網行業估值似乎更具吸引力。

大多數互聯網公司計劃繼續聚焦費用管理和成本優化，預期營運槓桿仍可能令大部分企業在今年下半年的利潤率穩定改善。大多數公司預期今年第二季度將進一步改善，但指出復甦速度比預期慢，仍預期下半年將比上半年更好。

互聯網業估值具重估機會 在中國宏觀、基本因素和地緣政治關係顯著好轉之前，投資者情緒可能仍然脆弱。電子商務受中國經濟復甦疲弱拖累最嚴重，增加其他財務分項前景的不確定性。不過，遊戲行業和線上旅行代理在所有財務細節上相對更具彈性。儘管如此，相信任何形式的刺激或支持政策都有助提振消費者信心，而消費意願改善將刺激宏觀和企業基本面強勁反彈，導致收入和盈利增長明顯重新加速。

地緣政治局勢近幾個月來日益複雜且緊張加劇，資金外流不斷增加，地緣政治關係發展的不確定性也可能影響中國企業海外經營。另方面，任何規模較大、優質企業成功上市都可支持投資情緒和資金流入。中美地緣政治緊張局勢緩解，也可為中國互聯網行業帶來估值重估的機會。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪