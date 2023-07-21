宏觀視野：華推動家居消費谷內需

近日中國商務部等13個部門印發《關於促進家居消費的若干措施》，提出以綠色化、智能化、適老化為發力點，圍繞提升供給品質、創新消費場景、改善消費條件及優化消費環境等4個方面的11條政策措施，以增強居民消費意願、促進家居消費恢復和升級。商務部消費促進司司長徐興鋒表示，下一步將在中國全國範圍組織開展「家居煥新消費季」活動，協同各方搭建產銷對接平台，打造「綠色時尚美居」及「健康家居」等多個消費場景。

家居消費作為僅次於汽車消費的第二大家庭支出，今年上半年受累多種因素致表現相對疲弱，但已有溫和復甦態勢。國家統計局資料顯示，今年上半年家具零售額按年增長3.8%至685億元人民幣。家居消費擁有較長的上下游產業鏈，涉及領域多且規模大，涵蓋家電、家具、家紡、家裝等多個領域，是居民消費的重要組成部分。因此，提振家居消費對刺激內需經濟恢復有所裨益，政府在扶持電動車等行業的同時應出台更多利好內需經濟相關政策，以推動中國經濟總體良性發展。

助減家具業對新樓銷售依賴 此次措施兼顧多個政策間的協同發展，並主要與規範市場秩序兩個方面結合來優化總體消費環境。一方面鼓勵金融行業與家居相關企業合作，為上下游企業提供融資支持，並支持有條件的家居賣場等商業網點項目發行房產投資信託基金（REITs）。另一方面，將有效形成促消費的合力，促進家居消費與老舊社區改造、住宅適老化改造、一刻鐘便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網絡等政策的融合。

從內房端來看，今年上半年房屋竣工表現向好，在保交樓背景下實現竣工面積按年較快速增長19%。同時，此次措施支持開展舊房裝修和局部升級改造，有利於降低家居消費對新房銷售的依賴，能一定程度紓緩內房波動對家居消費的影響。

家居消費政策出台在疊加以上兩方面的利好下，下半年家居消費需求有望進一步復甦。家居龍頭企業品控、訂製與個性化設計生產等方面優勢明顯，有望憑藉自身強大的品牌影響力、製造能力及供應鏈整合能力等進一步提升市場份額，不妨關注。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）