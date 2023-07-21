產業剖析：ChatGPT應用潛力未盡發揮

不經不覺，人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT已經推出超過大半年，帶領全球包括香港掀起一股「ChatGPT熱」。然而，近日有數據顯示，此熱潮開始出現冷卻迹象。分析公司Similarweb的公開數據顯示，ChatGPT的訪問量在過往數月持續下降，剛公布6月份數據更錄得下跌，跌幅達9.7%。

不過，這些數據未有觸發投資者的驚恐，主要概念股微軟（Microsoft）和英偉達（Nvidia）等股價未有太多變化。不少人認為，使用量下跌主因是暑假來臨後學生不再需要交功課或寫論文，並且相信9月開學後此數據又會重新上升云云。的確，目前僅視ChatGPT為「高級版搜尋器」的方式來使用的人群內，學生用來寫作業肯定佔比不小。

微軟提升使用層面 除了給當成為「高級版搜尋器」來使用外，微軟也開始提升至應用層面，短期將讓Windows 11作業系統內使用ChatGPT，並將與Office等一眾自家文書軟件結合，大大立體地提高作業的效率和出品。微軟希望讓此項目變為一個賺錢機會，實現商業化。

由於已透過手機應用程式Poe使用ChatGPT長達數月，觀看不少應用視頻，認為目前ChatGPT這類生成式AI的發展方向不應該僅止於此。如果拿電腦的發明做比喻，將ChatGPT用於做功課和文書處理，就像將電腦只用在數學運算和當成打字機使用一樣。

如果投資者以現在已有的場景進行簡單應用來想像和尋找投資目標，將非常容易偏離投資科技潮流的初衷，因為ChatGPT的未來，遠不止於此。投資者需要提升維度去思考它的未來。以下是結合現在科技技術後所想到的發展：

宜朝兩大方向發展 一、思考型機械人。自從電腦面世後，人類對擁有思維能力機械人的熱忱就從來沒有降低過。近年內，機械人的硬件配套已經非常成熟，目前所欠缺的，只是一個「大腦」而已。生成式AI如ChatGPT，很大可能是最後一塊拼圖。想像一下，未來你的私人秘書或家庭教師，就從這裏誕生……

二、研發型機械人。企業研發新產品，將不再由「人」按市場需要來主導，而是反過來以智能運算進行項目推出，人在這裏反而是「協助」角色，按智能系統反饋提供它需要優化的資料，並協助進行實驗，建立優化迴路，直至產品系統判斷為可以正式推出為止。

目前，並沒有任何一間公司走向上述兩點新維度發展。國際商業機器（IBM）的Watson比較類近第二點，但仍然以人為主導，而且相關AI技術仍未成熟，但隨着生成式AI的指數式發展，目前科企公司向新維度的推進，只會是時間問題。

富途證券交易部香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益）