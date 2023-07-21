旺角酒店蝕逾三成放售

中港通關帶動商用物業放盤增加，惟不少都以蝕讓價放售。鄧成波家族再有旗下酒店物業放售，其中，標售的旺角砵蘭街60號旭逸酒店‧旺角，意向價約7.3億元，較2018年購入價約11億元低逾三成。

高力獲委託以邀約形式出售上述酒店，截止日期為今年8月25日。物業為一幢樓高30層酒店，地盤面積約4,053方呎，總建築面積約48,595方呎。地下及1樓為大堂及商舖、5樓至32樓為客房，共提供199間客房。該行香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，全面通關後，旅遊業逐漸復甦，加上政府推出人才招聘計劃，酒店業前景非常樂觀。

九龍灣商廈劈25%放盤 不過，商廈市況不似預期，有九龍東商業區業主，因應市況多次調低放盤叫價。其中，九龍灣億京中心A座19樓C室海景單位，累減近25%，最新以意向價約1,618萬元交吉放售，呎價約9,794元。市場資料顯示，該單位近6年前成交價約1,900萬元，現時放盤價已較購入價低近15%。

代理放售上述項目的中原（工商舖）李婉琪表示，上述單位面積約1,652方呎，為正𨋢單位，由投資公司自用多年，原先叫價約2,150萬元放售，一度減價至1,728萬元，最近再度下調叫價。