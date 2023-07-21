豪宅消息：凱旋門四房招標 意向1.5億

樓市前景未明，部分豪宅業主加快放售單位，九龍站凱旋門一個極高層四房戶新近以招標形式放售，意向價約1.5億元。

第一太平戴維斯投資部資深助理董事曾偉明表示，公司獲委託放售上址，單位為朝日閣極高層B室，實用面積約1,842方呎，全屋苑只有10個同類戶型，享維港海景。是次連一個車位放售，意向呎價約81,433元，截標日期為9月29日。

碧瑤灣一個月貶600萬 經濟疲弱，再有單位淪為銀主盤，市場消息指，何文田明寓出現首個同類放盤，為項目低層A室三房戶，實用面積約1,310方呎，以約3,000萬元放售，呎價約22,901元。據悉，單位2018年買入價約3,540.8萬元。

此外，豪宅業主盤要大幅劈至低價才有承接。中原黃家俊稱，薄扶林碧瑤灣29座中高層海景戶，實用面積約2,119方呎，原則四房連套房間隔，最初叫價4,280萬元，放盤一個月減價300萬元，以3,980萬元連車位沽出，呎價約18,782元。

據了解，上月屋苑31座一個相同面積及間隔單位，以4,580萬元連車位易手，相比下最新成交做價低約600萬元。