紅磡新盤部署下月搶客

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民指，該盤位處機利士南路及寶其利街交界，提供278伙，涵蓋開放式至兩房間隔。項目將會貼市定價，而同系列在去年6月起推售的第一期必嘉坊‧曦匯至今已售141伙，平均成交呎價約24,600元。至於去年11月起推售的第二期必嘉坊‧迎匯累沽195伙，平均成交呎價則約20,538元。

HENLEY II 賣1514萬 他認為，現時樓市正處於低位，是真正用家入市的時機，相信影響樓市的負面因素將會逐漸消除。同系的啟德THE HENLEY II昨售出1座23樓D室兩房戶，實用面積476方呎，成交價1,514.89萬元，呎價約31,825元。

Seasons Bay 3期添加13.5%折扣 再有新盤餘貨增加折扣，積極促銷。新鴻基地產( 00016 )的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨日修改價單5號，由原本不設折扣至現時添加13.5%折扣，即變相減價。項目同時落實下周一發售8伙，當中4伙已增折扣。

資料顯示，價單5號涉40伙，包括8伙別墅單位及32伙分層戶，原於今年1月推出時不設折扣，當時該批單位平均呎價約17,266元。修改價單後，採用「120日付款計劃」可享最高13.5%折扣，折實平均呎價約14,935元，並提供樓價三成備用第二按揭貸款。

下周發售單位全屬兩房 而將在下周一發售的單位全屬兩房戶，實用面積分別418方呎及437方呎。包括6A座2樓C2室，實用面積418方呎，今年1月時售價713.68萬元，調整後折實價降至617.33萬元，折實呎價約14,769元。

長實營業部首席經理郭子威表示，項目連天台海景特色戶呎價料3.6萬元，有望挑戰區內新高，會待親海駅II銷售後，再安排推出該期數。

他續稱，將於下周開價的親海駅II，市場查詢反應踴躍，主要來自將軍澳及觀塘，項目自公布擬提供專才優惠計劃，亦收到不少查詢，佔逾一半為內地或海外專才，集團亦將設團隊為專才提供服務。

Wetland Seasons Bay第3期迄今累沽約225伙。 親海駅II有特設團隊為專才提供服務。