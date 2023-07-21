二手單日6蝕讓 麗都5年貶10%

元朗私樓呎價低於一萬元有交易。美聯鄧熾軒稱，朗晴居2座低層B室套三房戶，同屋苑租客零議價下以720萬元承接，呎價約9,677元，約6年帳面跌價17萬元。

此外，半新盤續錄蝕本個案。中原陳鴻霆稱，馬鞍山雲海Cedar Court第2座高層F室，減價50萬元，以950萬元沽，呎價約19,076元，單位約5年帳面貶值約21.5%，但未扣除購入時有機會獲得的回贈及優惠。屯門上源月內亦再錄同類個案。利嘉閣陳龍勳指，該盤5A座中層A室，以480萬元成交，不足5年帳面虧損約25.3萬元。