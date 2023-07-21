藍籌盤淪陷 第一城則王賣4字頭

嘉湖兩房傳撻訂重新放售 本港二手樓市被冰封，10大藍籌屋苑逐一淪陷。過往最受追捧的沙田第一城，其無窗台兩房則王單位，劈價至4字頭售出，呎價已跌穿1.5萬元。另一上車盤天水圍嘉湖山莊本月成交已不多，惟市傳屋苑有兩房單位撻訂，並已重新在市場放售。

沙田第一城細單位向為香港上車指標屋苑。美聯何智豪指，該盤1座中低層D室，實用面積約327方呎，曾叫價520萬元，減價32萬元後，以488萬元獲同區用家購入，呎價約14,924元。

麗港城移民盤傳6球有找 由於同類型單位設計實用，加上面積較大，做價一向較其他兩房單位高，高峰期間成交價可逾600萬元水平。如與上址同座一個高層同室單位，2021年底售價達629萬元，即使另一個高兩層的同室單位，今年4月以526萬元登記售出，僅數月樓價也回落逾7%。

天水圍嘉湖山莊7月成交量仍不足10宗，消息透露，樂湖居一個實用面積約448方呎單位，原先以逾470萬元售出，呎價逾一萬元，市傳有關交易已取消。單位現叫價約490萬元重新放售，是次為本月繼尖沙咀港景峯後，市場再傳出二手撻訂個案。

市區藍籌屋苑方面，市傳茶果嶺麗港城樓價跌穿「6球」。消息稱，屋苑一個極低層單位，實用面積約517方呎，屬移民盤，市傳減至約565萬元轉手，做價屬項目近年低位，呎價約10,928元。事實上，屋苑近年的成交價都罕聞低於600萬元水平。

放寬按揭無助逾千萬元私宅市場，鴨脷洲海怡半島收租盤以低價破冰。中原盧鏡豪指，屋苑8座中低層F室，實用面積約742方呎，仍有租客居住，近日叫價1,268萬元，減至1,228萬元沽出，呎價約16,550元。

海怡半島不足一年冧14% 他又指，海怡半島同類單位過往成交價逾1,300萬元。資料顯示，同座更低層同室單位，去年8月登記成交價達1,438萬元，最新成交價低約14.6%。

除10大屋苑外，有新界大型上車盤也驚現呎價不足一萬元成交。市場消息指，荃灣中心一個中低層單位，實用面積約354方呎，市傳僅售334萬元，呎價約9,435元。據了解，上址屬遺產貨，淡市下以低價加快成交。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻指，近期二手市場交投非常淡靜，蝕讓個案不斷增加，樓價調整，負資產也開始出現，一手市場銷情相對第一季亦不理想，業界對香港下半年樓市的預測，已陸續向下調整，甚至由升轉跌，因此樓市前景確實不容樂觀。