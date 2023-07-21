簡訊一覽
●現代牧業(01117)預期，截至今年6月底止6個月股東應佔溢利介乎兩億至2.2億元人民幣，按年減57至61%。
●中國石油化工(00386)今年上半年油氣當量產量2.49億桶油當量，按年增3.24%；原油產量近1.39億桶，按年持平；天然氣產量為6,608.8億立方英尺，按年增7.6%。
●中國民航信息(00696)料今年上半年將錄淨利潤9.3億至10.2億元人民幣，去年為4.6億元人民幣，主要是國內國際旅客量恢復，系統處理量按年增長所致。
●騰訊控股(00700)宣布，內地的微信支付現在可以綁定Visa、MasterCard等國際信用卡，單筆交易上限6,000元（人民幣‧下同），一個月最多5萬元，一年最多6萬元。另交易不多於200元免徵3%手續費。
●中國電力(02380)公布，根據公司初步統計，截至今年上半年合併總售電量為4,825.93萬兆瓦時，按年減少9.02%。
●正大企業國際(03839)預期今年上半年錄得未經審核股東應佔綜合溢利約為220萬美元，按年由虧轉盈，主要由於公司工業業務的業績改善。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：