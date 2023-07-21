IBM次季淨利潤增13%

國際商業機器（IBM）公布截至6月底止第二季淨利潤按年增長13%至16億美元；每股經調整盈利跌6%至2.18美元，勝市場預期的2.01美元；收入跌0.4%至154.8億美元，略低於預期的155.8億美元；經調整後毛利率升1.6個百分點至55.9%，勝市場估計的54.7%。

IBM表示，第二季收入低過預期，是由於通脹上升下企業削減科技開支，導致其大型電腦（Mainframe Computers）銷量下降，其所屬的基礎設施部門收入期內下跌14.6%至36億美元，主要受累於Z Systems伺服器收入減少30%。

數據及AI產品收入升10% 至於軟件部門的銷售收入按年增長7%至66億美元，當中包括Red Hat Enterprise Linux作業系統和安全軟件等產品，而增長最快的部分是數據和人工智能（AI）產品，按年升10%。集團行政總裁克利希納多次提到AI的重要性，強調公司重點是企業AI，旨在抓住這些機會並解決業務問題。