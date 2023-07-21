華乘用車年內賣千萬輛

中國乘用車市場信息聯席會公布的數據顯示，7月1至16日，乘用車市場零售68.6萬輛，按年持平，較上月同期則下降4%；今年以來累計零售1,021萬輛，按年增長3%。同期全國乘用車廠商批發72.6萬輛，按年增長1%，較上月同期下降4%；今年以來累計批發1,179.4萬輛，按年增長8%。

7月首16日新能源車市場零售26.7萬輛，按年增長7%，較上月同期下降3%；今年以來累計零售335.4萬輛，按年增長34%。同期全國乘用車廠商新能源批發27.2萬輛，按年下降7%，較上月同期增長4%；今年以來累計批發381.6萬輛，按年增長38%。

富豪經調整盈利升58% 歐洲方面，歐洲汽車生產商富豪汽車第二季經調整後的經營利潤217.3億瑞典克朗，按年增長58%，勝市場預計中值的180.3億瑞典克朗。季內銷售淨額1,408.2億瑞典克朗，同樣勝於市場。歐洲汽車製造商協會早前公布，6月份的總註冊量略高於100萬輛，按年增長18%，當中純電動銷量增長66%至約15.83萬輛，佔總銷量的15%，首次超過柴油車的市場份額。