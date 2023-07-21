Tesla毛利率16季最低

減價促銷損盈利 倘經濟差續劈價 電動車生產商特斯拉（Tesla）自去年底至今連番減價谷銷量，實現了行政總裁馬斯克「犧牲盈利」的豪言壯語！集團截至6月底的第二季業績顯示，毛利率從一年前的25%，大跌至18.2%，低過預期的18.8%，是16個季度以來最低。即使期內收入錄得249.27億美元的歷史新高，對業績亦於事無補。馬斯克揚言，倘若世界經濟正處於動盪時期，利率持續上升，Tesla或繼續減價應對。

按通用會計準則（GAAP）計，Tesla第二季純利為27.03億美元，按年增長19.65%；至於經調整每股盈利有91美仙，按年亦升19.73%，高過市場預期的82美仙。

自由現金流跌至10億美元 按各業務表現劃分，重中之重的汽車業務上季收入為212.68億美元，按年上升45.65%；涉及太陽能發電和家用電池有關的儲能業務，上季收入按年升74.24%至15.09億美元；另服務與其他業務，期內收入有21.5億美元，年增46.65%。

賣車方面，Tesla第二季汽車總交付量為466,140輛，按年升83.01%；期內生產汽車數目為479,700輛，按年增85.51%，Tesla認為產量成績主要由上海和加州超級工廠的強勁表現帶動，其中上海工廠已有數月以接近100%的產能利用率生產。

惟值得留意的是，雖然上述兩大數字再創新高，但賣車分部的毛利率下滑至17.51%，連累集團經營毛利率由去年同期的14.6%跌至9.6%，是自2021年以來首度跌破10%。同時，自由現金流（FCF）跌至10.05億美元，低於分析員預期的21.8億美元。

夏季停工 料第三季產量降 馬斯克在電話會議表示，Tesla今年的汽車交付量目標仍然是180萬輛，但預計第三季產量將略有下降，原因是公司在夏季停工以進行大量的工廠升級，同時未能交代Cybertruck及自動駕駛的士（Robotaxi）的出貨日期，而受大宗商品及通脹等因素影響，現時較難評估下一步定價行動，但若果經濟條件繼續惡化，集團會再減價。

Tesla又稱，公司正在設計自家超級計算機「Dojo」，處理創建自動駕駛軟件所需的海量數據，包括來自Tesla汽車的視頻，目前已經開始生產「Dojo訓練電腦」，計劃至明年底前斥資逾10億美元打造產品，涉及研發和資本支出。Tesla股價周四開市早段曾跌6.6%，報272.01美元。

Tesla第二季業績摘要 Tesla股價大幅回落