「金城快充ZETTA」隆重推出

突破性群充快充服務 創電動車充電新局面 零碳運輸是全球大趨勢，港府亦積極推動電動車普及化，並以2050年前達致碳中和為目標。植根香港60載的能源基建專家金城營造集團（金城）亦以此為目標，並以建設智慧及可持續發展的優質城市為願景，本着「營創更好未來」的企業理念，宣布推出革新性的「金城快充ZETTA」，提供別樹一幟的直流群體充電（直流群充）及快速充電（快充）方案。

「金城快充ZETTA」啟動禮於周三（19日）在全新落成啟用、位於土瓜灣新寶工業中心的「金城電動車營運中心」舉行。啟動禮邀請環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明及運輸署助理署長（技術服務）何偉基擔任主禮嘉賓，並聯同金城行政總裁王紹恆及行政總裁特別顧問周憲本主持啟動儀式。

推動零碳運輸 成就可持續發展 事實上，香港整體電車充電設施嚴重不足，市面上大部分為中充和慢充，而快充只佔17.6%，直流快充僅佔整體2.7%，未能有效支援商用電動車的日常營運，或窒礙運輸業向低碳轉型。金城利用在交通基建及新能源業務的豐富知識及經驗，推出新業務「金城快充ZETTA」，為市場提供真正快充服務，其速度高達480 KW充電功率，並能同時為多達12輛電動車進行快充，大幅縮短充電時間；而分支充電裝置的體積只為傳統的約十分之一，大大增加配合停車場空間上的彈性，即使在狹小場地亦能夠安裝。

料未來數年服務範圍遍布18區 「金城快充ZETTA」的服務包括：在遍布港、九、新界的充電站為客戶提供電動車充電服務；提供電動車充電設施安裝建議及服務；為商業車隊提供管理服務等。

另金城電動車營運中心已正式投入服務，位於荃灣、葵涌及西環的充電站建設計劃於今年內落成。預計未來數年，服務範圍將覆蓋全港18區，提供完善充電網絡。