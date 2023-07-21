日本油氣進口縮 23個月首現貿盈

日本財務省公布，6月貿易收支（出口額減去進口額）為順差430億日圓，乃23個月來首次實現順差。同時，資源價格升勢趨穩定，原油等的進口額減少。

6月日本的進口額為8.701萬億日圓，按年減少12.9%；原油減少36.2%，降至7,399億日圓；液化天然氣（LNG）減少33.2%，降至3,943億日圓。原油按美元計價的價格按年下降29.8%，故雖然期內日圓匯率貶值6.8%，但日圓計價價格仍下降25%。

對中國出口額減11% 同月日本的出口額為8.744萬億日圓，按年增長1.5%，連續28個月實現增長。其中，汽車出口為1.56萬億日圓，增長49.7%；半導體等製造設備為2,881億日圓，減少17.7%。

地區方面，6月日本對美國出口為1.73萬億日圓，按年增長11.7%，連續21個月增加，其中汽車出口為5,231億日圓，增長56.5%；對歐盟出口額按年亦增15%至9,181億日圓。反觀月內對中國的出口額減少11%至1.51萬億日圓，已連跌7個月，其中鋼鐵出口大跌30.2%至405億日圓。