澳洲就業人數增幅超預期 澳元彈

澳洲6月淨就業人數按月增加3.26萬人，增幅低於5月的7.66萬人，惟兩個月的增幅都遠超過市場預期，而失業率則持續處於接近50年的低位。就業市場仍然緊張，令市場對澳洲央行下次議息會議將再度加息的預期升溫。澳元兌美元昨日扭轉4日跌勢，曾高見0.6841，升幅達1%；兌港元曾報5.3399。

6月失業率降至3.5% 澳洲6月失業率維持於3.5%，市場原先估計升至3.6%。澳洲央行下任總裁布洛克曾表示，失業率需要升至4.5%左右，才能抑制通脹。

澳洲統計局（ABS）公布，經季節調整後，澳洲6月失業率3.5%，前值下修至3.5%，但低於市場預期3.6%，按年續降0.1個百分點。期內，季調後失業人數按月續降1.09萬人或2.1%，至總數50.44萬人，前值為51.53萬人，按年降0.3%，且已連降27個月。

6月澳洲季調後就業參與率按月意外微降至66.8%，市場原預期維持前值66.9%；按年則續升0.1個百分點。期內，季調後就業率按月維持64.5%；季調後就業不足率按月維持6.4%。此外，季調後就業人數按月續增3.26萬人或0.2%至1,404.61萬人，高於市場預期增加1.5萬人，且按年升3%，連增28個月；全職就業人數按月續增3.93萬人至986.89萬人；兼職就業人數終止連升兩個月，按月轉降6,700人至417.71萬人。