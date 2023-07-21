A股年吸外資2574億 6載首遜新興市場

中國經濟復甦未如人意，「去中國化」投資今年大行其道。券商高盛指，過去12個月，滬深股通外資淨買入約330億美元（約2,574億港元），中國以外的新興股票卻吸資超過410億美元，為6年以來首次中國股市吸資力度差過其他新興市場。

另一投行法巴直言，亞洲股票今年兩個主題就是「押注人工智能（AI）驅動的科技」和「買入印度」。市場對印度的好感除了經濟增長，還有美國將供應鏈遷離中國會扶印度的製造業一把。印度股市周四又再破頂，今年迄今累漲近11%，反觀滬深300指數卻累跌1.23%。

要留意的是，印度一國的吸金力仍不如中國，事關花旗數據顯示，印度股市今年迄今淨流入約140億美元，滬深股通淨買入折合卻有250億美元左右。

逾半大戶低配中資股 不過，高盛的數字仍印證了外資對中資股變得冷淡。美銀最新基金經理調查顯示，過半數受訪大戶已「低配」中資股，逾八成受訪者預期日本以外亞太股市未來12個月會上升，原因居然是市場「持續覺得區內（中國以外）的股票估值被低估。」一隻基金要有一個相應主題的指數作為績效參考，「低配」的意思是將中資股的比重低於新興市場指數裏中國的權重，從而跑贏指數。

花旗亦指，印尼等東南亞市場亦見資金流入，但提醒一旦美元回升，形勢將會逆轉。