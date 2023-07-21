Apple傳研發AI產品 股價添動力

蘋果公司（Apple Inc.）本周股價曾見198.23美元的歷史新高，市值企穩在3萬億美元大關之上。今次帶動這隻世界級「股王」的升勢，卻與iPhone無關，而是有傳其正研發自家的人工智能（AI）聊天機械人程式。

目標明年發布公告 若然成事，未來勢與OpenAI的ChatGPT以及谷歌（Google）的Bard競逐市場份額。

消息指，Apple為創建大型語言模型，已經建構一個取名「Ajax」的框架基礎，公司透過該框架創建聊天機械人服務，內部工程師暫稱之為「Apple GPT」，更有報道引述該企員工指，公司目標在明年發布與人工智能相關的重大公告。

據了解，這項AI發展已成為Apple近幾個月的業務重點，涉及大型的跨部門合作，以及包含嘗試解決潛在私隱問題的工作等。Apple機器學習兼AI主管John Giannandrea與軟件工程高層Craig Federighi正領導這項工作，惟公司方面未有正式評論相關消息。

事實上，繼OpenAI推出ChatGPT掀起全球熱潮，以及Google將Bard聊天機械人融入到其搜尋引擎中，Apple在AI大型語言模型的開發上起步較遲，但就在其產品中逐步應用大量機器學習技術，包括Siri語音識別、照片應用程式檢測面部等。公司行政總裁庫克早前提到，非常關注AI技術，但同時AI技術還有一些極待解決的問題，會將AI整合至更多產品，但絕對是經過深思熟慮後才會這麼進行。

市場憂iPhone銷量 Apple官網顯示，公司正在招聘深入理解大型語言模型和生成式AI的工程師，並致力將這些技術應用於iPhone和其他裝置，這或可反映公司在AI技術發展上的決心。

展望下月初Apple將公布第三季業績，市場預計，旗下佔公司營收總額過半的iPhone銷量前景堪憂。美銀全球研究分析師Wamsi Mohan將Apple目標價由190美元上調至210美元，但重申對其「中立」評級，理由是擔心截至9月底止的全年度業績，旗下iPhone銷量或遜市場預期。