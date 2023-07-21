美寫字樓空置率破頂 道指仍高開278

美國經濟表現呈現兩極分化的局面，雖然整體就業市場仍然穩健、通脹亦繼續回落，預示經濟有望能夠「軟着陸」。不過，一些領域卻遭遇前所未有的衝擊，比如商業房地產市場。全國房地產經紀協會（NAR）的數據顯示，上季美國寫字樓的空置率達到13.1%，創下歷史新高！

5616億商用物業項目財困 NAR認為，寫字樓丟空的原因之一在於虛擬與實體混合工作模式興起，導致更多員工可以選擇在家遠程工作，從而導致辦公室需求大減。NAR指出，寫字樓的租戶普遍減少了人均使用面積。與此同時，其他商業房地產領域亦同樣面對更加困難的環境，比如商業住宿物業的空置率亦從去年同期的5.3%，升至第二季的6.9%。

MSCI Real Assets的報告亦指出，截至6月底有總值720億美元（約5,616億港元）的商業物業項目面臨財務困境或已被銀行收回，其中包括248億美元的寫字樓物業，金額較第一季度增加36%。

話雖如此，近期美國整體經濟的數據仍然穩健，加上美股節節上揚，似乎反映商業房地產危機只是個別領域的有限風險。美股周四早段個別發展，道指曾升278點，報35,339點；標指跌22點，報4,543點；以科技股為主的納指跌209點，報14,148點。

瑞銀財富管理指出，今年上半年美國的增長股表現大幅跑贏價值股，參考羅素1000增長指數的話，當前其估值已遠高於歷史平均水平，該指數上半年累升29%；同期羅素1000價值指數升幅只得5%。該行指出，自1979年以來，當價值股的升幅連續6個月跑輸增長股逾15個百分點時，接下來就有很大機會出現逆轉。在未來兩年時間內，價值股有九成時間都會重新跑贏增長股24個百分點。

強生收入增6% 上調全年預測 企業消息方面，強生上季收入按年增長6.28%至255.3億美元，純利亦增長6.85%至51.44億美元，主要受醫療科技業務所帶動。該公司上調全年收入增長預測一個百分點，至6.5%，其股價曾升5.86%。

另外，美國6月成屋銷售按月跌3.3%，至以年率計416萬間。上周首申領失業救濟人數為22.8萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數則為175.4萬人。