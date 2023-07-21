Netflix次季收入遜預期

打擊共享初見效 付費用戶季增589萬 著名串流影視平台Netflix打擊共享用戶初步見效，集團公布截至6月底止第二季全球付費用戶按季增加589萬至2.38億戶，是疫情以來同期最好；惟期內營收和業績展望卻遠遜預期，第二季收入僅有81.87億美元，按年升2.72%，不及市場預期的82.95億美元，且公司估計第三季收入為85.2億美元，同樣低過預期的86.7億美元，消息拖累其股價周四早段曾跌8.7%。

業績公告顯示，集團期內淨利潤為14.88億美元，按年升3.26%，按季升14.02%，勝預期；每股盈利為3.29美元；經營利潤按年升15.77%至18.27億美元；經營毛利率為22.3%。

料下半年生意加快增長 值得留意的是，Netflix今年5月開始向全球超過100個國家和地區的用戶推出付費共享，涉及收入基礎的80%以上，並成功推動各地區的註冊人數多過取消人數。

第二季各地區付費用戶都有增長，其中以歐洲、中東和非洲地區付費用戶新增數目最多，達244萬；美國和加拿大付費用戶數新增117萬；另拉丁美洲及亞太地區各新增122萬及107萬。

Netflix預期下半年收入會加快增長，原因是已經看到打擊共享用戶的成效，加上有廣告訂閱計劃穩定的支持，維持全年經營毛利率目標介乎18至20%；又指未來會繼續專注製作用戶必看的節目及電影，改善盈利，增加遊戲的樂趣，以及投資改善用戶體驗。

取消英美平版無廣告套餐 與此同時，集團近期亦進一步取消英、美兩國的基本無廣告套餐計劃，變相加價加大收入來源。據悉在新政策下，英、美新訂閱戶想以最低價格訂閱無廣告計劃，每月需分別支付10.99英鎊（約111.1港元），及15.49美元（約120.97港元）的標準計劃，是繼加拿大之後，再有國家取消最便宜的無廣告套餐。集團聯合行政總裁彼得斯（Greg Peters）表示，目標是「優化」服務的計劃結構，並指Netflix冀為消費者提供各種價格選擇。

現金流方面，第二季Netflix來自經營活動的現金為14.4億美元，較第一季的21.78億美元大幅下跌；自由現金流也從首季的21.17億美元大幅下降至13.39億美元。

此外，該企將今年全年的自由現金流預測，從之前的至少35億美元上調至50億美元，原因是荷里活工潮持續，導致製作中斷並削減支出。

Netflix第二季業績摘要