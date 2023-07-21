維達半年少賺81% 股價續受壓

該企指，憑藉去年數次調價舉措，緩和原材料價格顯著上漲帶來的影響，上半年收益按年升4.02%，至約100.69億元。相對今年首季整體淨利潤約4,000萬元及淨利潤率0.8%，維達上季表現有所改善。儘管利潤率正逐步修復，惟比起去年同期，集團毛利及淨利潤仍受通脹壓力負面影響，毛利率亦按年減6.9個百分點至25.1%。

內地電商銷售增長料勝實體 原材料價格顯著下降，但維達指，由於前期採購的原材料庫存需時消化，給利潤率帶來一定負面影響，正積極實行定價優化、產品組合改善及營運效率提升等措施以作緩衝。佔總收益約83%及17%的紙巾及個人護理分部，在上半年收益分別按年升1.99%及跌0.51%，剔除匯率影響則升11.5%及3.7%。不過，兩大業務的毛利率均見倒退，前者由去年同期的31.6%降至23.8%；後者亦跌2.9個百分點至31.2%。

面對不明朗的經濟復甦和消費氣氛，維達強調對經營產品類別增長潛力充滿信心。展望未來，通脹壓力有望緩解，集團將克服宏觀市場不利因素，繼續投入高端產品類別及高利潤類別，及投入於電子商務及新渠道等。

國際評級機構惠譽預計，今年內地電商的零售額或將呈高個位數至低雙位數增長，略快於實體零售額增速，因消費者購物行為向網絡購物傾斜的結構性轉變，以及各電商之間激烈的價格競爭。