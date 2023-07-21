奈雪的茶拓展加盟業務
奈雪的茶(02150)宣布開放加盟，正式推出「合夥人計劃」。截至今年7月，該企在內地近100個城市新開直營門店超過1,200家，註冊會員數逾7,000萬。
股價漲逾一成
受相關消息帶動，該企股價昨日一度升逾12%，高見6.13元；收報6.02元，升10.45%，成交1.1億元。
該企指出，為了讓更多消費者更便利地體驗公司的產品和服務，對於門店面積的要求明確限定在90至170方米的範圍，各項要求規定目的明確，合夥人門店和直營要做到零差別；又指下一階段將通過「合夥人計劃」進入雙輪驅動新階段，加速市場拓展和品牌覆蓋。
這是繼喜茶去年11月宣布推出事業合夥業務，在非一線城市以合適的店型展開相關業務後，又一家茶飲品牌開放加盟。奈雪的茶強調，即使開放合夥人制度，公司依然堅持「大店」策略。品牌紛紛由專注於直營擴大業務至合夥加盟店，主要是面對收入及盈利壓力，除了着手減少人手和提升銷售效率之外，亦希望藉拓展合夥加盟店來擴大收入及盈利基礎。
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