奈雪的茶拓展加盟業務

該企指出，為了讓更多消費者更便利地體驗公司的產品和服務，對於門店面積的要求明確限定在90至170方米的範圍，各項要求規定目的明確，合夥人門店和直營要做到零差別；又指下一階段將通過「合夥人計劃」進入雙輪驅動新階段，加速市場拓展和品牌覆蓋。

這是繼喜茶去年11月宣布推出事業合夥業務，在非一線城市以合適的店型展開相關業務後，又一家茶飲品牌開放加盟。奈雪的茶強調，即使開放合夥人制度，公司依然堅持「大店」策略。品牌紛紛由專注於直營擴大業務至合夥加盟店，主要是面對收入及盈利壓力，除了着手減少人手和提升銷售效率之外，亦希望藉拓展合夥加盟店來擴大收入及盈利基礎。