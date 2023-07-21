英皇國際夥本地初創推動走塑
英皇國際集團(00163)與本地環保初創企業Greenology Group Limited攜手合作，率先於該集團旗下淺水灣灘畔商場the pulse打造全港首個結合環保生活、保護海洋及互動打卡於一身的「Fill n' GO智能自助裸買Green Corner」，帶來Fill n' GO個人護理及引入首次發布的家居衞生用品裸買機「The Living Care Machine」，同時設置環保藝術品「Fill n' GO X the pulse Go Eco Now」，藉此吸引大眾關注環保議題，讓裸買概念融入日常生活中，實踐永續環保理念。
冀藉智能科技提高環保意識
英皇國際副主席楊政龍表示：「集團非常重視環境、社會及管治（ESG）可持續發展，特別關注綠色環保議題，因為這直接關係到每個人的生活，也是企業和每個公民應盡的社會責任。我們非常高興能與Greenology攜手合作，共同推廣智能科技與環保零售融合的概念，冀以智能科技將裸買概念帶入社區之中，進一步將環保意識融入日常生活。我們希望通過是次合作，一方面支持本地的科創企業，同時履行我們對環境可持續發展的承諾。未來我們會在旗下商住物業陸續放置Fill n'GO的裸買機，全面推廣實踐『走塑』綠色生活。」
Greenology創始人黃德立及魏克遜感謝英皇國際提供場地，成首家與Fill n'GO合作試行Green Corner的發展商。
自即日起至8月31日，只需到「Fill n' GO X the pulse夏日限定智能自助裸買Green Corner」用「Fill n' GO專用智能環保樽」放入The Personal Care Machine或The Living Care Machine內，透過簡單的操作方式及以八達通付款，便能體驗裸買個人衞生用品和家居清潔消毒用品，加入「走塑」行列！
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