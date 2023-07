英皇國際夥本地初創推動走塑

英皇國際集團( 00163 )與本地環保初創企業Greenology Group Limited攜手合作,率先於該集團旗下淺水灣灘畔商場the pulse打造全港首個結合環保生活、保護海洋及互動打卡於一身的「Fill n' GO智能自助裸買Green Corner」,帶來Fill n' GO個人護理及引入首次發布的家居衞生用品裸買機「The Living Care Machine」,同時設置環保藝術品「Fill n' GO X the pulse Go Eco Now」,藉此吸引大眾關注環保議題,讓裸買概念融入日常生活中,實踐永續環保理念。