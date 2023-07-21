英皇國際夥本地初創推動走塑

冀藉智能科技提高環保意識

英皇國際副主席楊政龍表示：「集團非常重視環境、社會及管治（ESG）可持續發展，特別關注綠色環保議題，因為這直接關係到每個人的生活，也是企業和每個公民應盡的社會責任。我們非常高興能與Greenology攜手合作，共同推廣智能科技與環保零售融合的概念，冀以智能科技將裸買概念帶入社區之中，進一步將環保意識融入日常生活。我們希望通過是次合作，一方面支持本地的科創企業，同時履行我們對環境可持續發展的承諾。未來我們會在旗下商住物業陸續放置Fill n'GO的裸買機，全面推廣實踐『走塑』綠色生活。」