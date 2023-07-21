學者籲美台半導體業合作遏內地

半導體產業作為中美科技戰的主要戰場，近年愈來愈受重視。考慮到台灣在全球產業鏈的重要地位，近年美國不斷試圖拉攏台灣企業到美國設廠，開始忌憚對台灣的依賴，包括對台積電亦築起戒心。不過，美國權威智庫、史丹福大學的胡佛研究所發表報告指出，美國應在降低供應鏈風險的同時，幫助台灣維持現狀。

助維護台海穩定 報告指，台灣在生產高端半導體上扮演重要角色，而美國要維持台灣政經現狀，甚至維護台海局勢穩定，更需與全球夥伴合作，共同應對來自內地的半導體野心。

胡佛研究所研究員戴雅門（Larry Diamond）建議，美國要加強本土生產半導體，同時放寬外國夥伴投資美國時的限制及擴大政策支援；改善美國經商環境；增加長期技術競爭力來吸引外國理工科學生；與台灣合作研發；建立美台產業聯合發展以維護台灣穩定；以及設立多邊出口管制體系及貿易規則，來限制內地獲取先進半導體技術等。

事實上，美國此前不斷透過技術出口制裁打壓內地半導體產業發展，已大大阻礙了內地企業的正常運作。內地記憶體晶片大廠長江存儲的董事長陳南翔亦表示，長江存儲不單止無法買到最先進的半導體設備，更大問題是舊設備的零件也買不到，導致幾乎無法維修，形同擺設。

AMD否認轉單三星 撇除中美之間的地緣政治鬥爭，半導體產業本來的競爭也相當激烈。目前作為晶圓代工廠龍頭的台積電，亦一直要面對來自南韓三星電子及美國英特爾（Intel）的追趕。近日更有南韓媒體引述消息指，超微半導體（AMD）已將部分4納米晶片訂單由台積電轉至三星，又指英偉達（Nvidia）也可能會轉單。

不過，AMD行政總裁蘇姿丰赴台出席活動時被問到相關消息時，卻反問道「你相信韓媒嗎？」間接否認了相關消息。她又盛讚台積電的技術，強調台灣對所有半導體公司都至關重要，未來會繼續仰賴台積電生產高端人工智能晶片。