台積電料全年生意挫一成

上季純利縮23%四載首跌 望AI帶動增長 人工智能（AI）熱潮帶動科技股近期大爆發，市場上的高端晶片變成搶手貨。不過，為英偉達（Nvidia）生產先進晶片的全球晶圓代工廠龍頭──台積電上季業績仍錄得倒退，收入按年下滑9.97%，純利按年倒退23.3%至1,817.99億元（新台幣‧下同），為2019年第一季以來首次錄得按年跌幅。台積電總裁魏哲家坦言，當前宏觀環境比想像中疲弱，AI帶動的需求未足以抵銷負面因素，預計公司全年收入會下跌一成。

魏哲家表示，現時宏觀環境比一個季度之前的預測更差，並指中國經濟復甦速度緩慢，拖累了終端市場的需求。他更提到，受累於高通脹、高利率的環境，除了AI領域外，全球不同的市場及行業需求都相當疲弱，客戶管理庫存時變得更加審慎；行業整體庫存水平可能要到今年第四季才會回復至「較健康的情況」。

估今年資本開支2496億 他預測，今年半導體行業（不計記憶體）的銷售額下跌「中單位數（通常指4至6%）」，晶圓代工的銷售額下跌「10至20%中段」（Mid-teens，約15%），而台積電今年以美元計的收入亦料按年下跌10%，差過此前預估的「中低單位數跌幅」。面對市場環境的不明朗，台積電亦打算從控制成本方面着手，表明今年的資本開支會接近原先預期320億至360億美元（約2,496億至2,808億港元）的下限。

財務長黃仁昭表示，台積電的制訂資本開支計劃時會考慮客戶潛在需求及增長，目前因應短期不確定因素，決定適度緊縮開支。他又提到，由於產能利用率下跌及電費上漲，上季毛利率跌至54.11%，按年及按季分別下跌4.95個百分點及2.21個百分點，惟依然稍高於54%的指引上限。

美國新廠量產恐延後 除了手頭業務需要面對逆風外，台積電於海外建廠的計劃亦同樣遇上阻滯。董事長劉德音透露，由於缺乏技術工人，部署4納米製程生產線的美國亞利桑那州廠房，量產日期將由2024年底推遲至2025年；已經加派台灣員工到美國新廠房協助培訓。他在業績電話會上回應提問時，亦親口承認早前台積電創始人張忠謀曾稱「美國生產晶片成本起碼比台灣高50%」的說法準確。

展望第三季度，根據每美元兌30.8新台幣的假設，台積電預測收入介乎167億至175億美元（約5,143.6億至5,390億元新台幣），以中間值計相當於按年跌14.1%，意味第三季仍難以重拾按年增長；而毛利率料介乎51.5至53.5%，有機會失守作為公司長期目標的底線53%。

對於AI發展所帶動的需求增長，是今次業績發布會為數不多的亮點。魏哲家透露，當前AI相關產品約佔公司整體收入約6%。他預期，這部分的收入未來5年內可以接近50%的年均複合增長率繼續增長。

台積電上季業績摘要