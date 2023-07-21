盈富好淡對決逆轉 北水淨沽92億

如是者，港股通繼周三錄得2021年2月以來最大單日淨買入規模後，周四錄得2021年2月下旬以來最大單日淨賣出金額，達138.55億元。扣除上述3隻交易所買賣基金（ETF），港股通實際上有約5.61億元淨買入。港股主板沽空額昨跌57.92%，沽空比率降至14.17%的正常水平。

反映資金信心不足 事實上，「ETF通」開通一年來，南向ETF產品常見「北水」短期內在淨買入和淨賣出之間「彈出彈入」，尤其是盈富，涉資達10億元之譜並不罕見。大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳稱，南向資金比想像中短線很多，現象與內地港股通基金增加有關，若他們不押注個股，就拿追蹤恒指表現的盈富基金來操作，屬信心不大的表現。

不過，對於「彈出彈入」可以直逼100億元，市場傾向相信肇因是上述ETF的沽空周三劇增，沽空活動主導「北水」去向。百翱資本管理合夥人黎士盛推斷有私人銀行的客戶一時失誤放大沽空交易，涉及期權，事關大市實在悶局，沒有特別大的利淡和利好消息，又強調對沖基金基於成本考慮，要做淡大市都是透過沽空期指；既然是失誤就平掉空倉，「北水」亦跟隨反向操作。

恒指倒插 舜宇瀉13% 阿斯特朗資產管理董事鄭家華更不排除背後是中外好淡角力。他指，沽空盈富等指數基金者應該是外資，因為「沽空港股對佢哋已經係常識」，面對中概股、民間對華投資相繼遭美國政府開刀，港股市底本身虛怯，於18,500至19,500點間上落，除非中央推出的經濟刺激措施有驚喜。既然盈富等沽空昨日大跌，「北水」也自然撤出。

回說港股昨日表現，即使當局先後出招撐民企和人民幣，也照樣「彈散」，恒指甫開市飆263點，高見19,215點後回落，更以接近全日低位的18,928點收市，跌24點，港股總成交額約1,050億元。