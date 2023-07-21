港元一個月拆息勢破頂
本港銀行同業拆息（HIBOR）昨全線上升，一律超過5厘，其中與樓按相關的一個月拆息升0.11149厘至5.20911厘，創下2007年10月18日後新高，專家估計破頂在望。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，觀乎本港銀行結餘僅約449億元，金融管理局周一再透過貼現窗操作向市場投放38.85億元流動性，規模屬逾兩年半新高，可見銀行對港元資金需求緊張。
他續指，市場估計美國聯儲局下周議息後會重新加息0.25厘，進一步拉大港美息差，因此HIBOR仍有上升壓力，或挑戰2007年10月12日的5.7厘，即有紀錄以來歷史高位，並將繼續高企一段時間。銀行面對資金成本壓力續增，或按自身策略上調最優惠利率（P息）0.125至0.25厘。
券商花旗認為，過去兩個月HIBOR持續走強，香港銀行股上半年淨息差有望復甦，可惜市場情緒依然疲弱，非利息收入增長將維持低迷。
花旗調高東亞目標價18%
另一方面，內地或出政策支持樓市，可望改善港銀內房的信貸成本。花旗將東亞銀行(00023)目標價提高18.15%至13.24元，評級由「中性」升至「買入」，理由就是資產質量見底、盈利能力提高，以及估值有吸引力。
然而，花旗更加看好外資銀行資本回報，因應滙豐控股(00005)將進行20億美元回購，以及憧憬RoTE（有形股本回報率）目標可從12%以上提高至13%以上，對該股展開90日上行觀察期。
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