港元一個月拆息勢破頂

本港銀行同業拆息（HIBOR）昨全線上升，一律超過5厘，其中與樓按相關的一個月拆息升0.11149厘至5.20911厘，創下2007年10月18日後新高，專家估計破頂在望。

他續指，市場估計美國聯儲局下周議息後會重新加息0.25厘，進一步拉大港美息差，因此HIBOR仍有上升壓力，或挑戰2007年10月12日的5.7厘，即有紀錄以來歷史高位，並將繼續高企一段時間。銀行面對資金成本壓力續增，或按自身策略上調最優惠利率（P息）0.125至0.25厘。