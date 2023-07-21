內房危機 遠洋傳難付債息 綠地陷違約風暴
為提振房地產需求並穩定市場預期，據報內地考慮放寬一線城市住宅市場實施的嚴格調控政策，惟撐樓市的新政一日未推，可能會有更多房企爆發流動性問題。
消息指出，有國企股東的遠洋集團(03377)繼全資附屬發行的境內債券周二起停牌後，能否償還下周寬限期屆滿的境外債息仍存不確定性，而另一具國資背景的內地上市房企綠地控股，旗下一筆4.32億美元債亦傳陷違約風暴。
一線城市房貸擬寬限
外媒引述消息指，監管部門正考慮調整一線城市的房貸限制，措施或包括「只認房不認貸」，即不管是否曾有過貸款，只要目前名下沒有房產，均可按首套按揭貸款享受首付比例和利率優惠，又稱近期部分大型內銀亦已向監管部門提交相應反饋。
中指研究院調查報告則顯示，第二季內地樓市買家信心增強的比例，降至21%低位；半年內計劃置業佔比亦降至26%的一年來低位；且約31%受訪者料中長期樓價下滑，連升4個季度，反映樓市交投氣氛未好轉。
萬達商管評級再被降
同時，房企債息死線逼近，評級機構標普更一周內兩度出手調低萬達商管的長期發行人評級。繼周二調低評級至「B+」後，昨進一步將其評級降至「CCC」，主要擔心公司難以償付近期到期債券的風險上升，包括昨到期兌付的2,200萬美元債息及即將於周日到期的4億美元債。惟萬達集團一筆境內債「20萬達01」昨日早段臨時停牌，停牌前債價更反彈逾三成，市傳萬達商管向債權人稱將完成一項資產處置。
其他房企加速化解償債壓力，建業地產(00832)昨日公布，就境外債務重組解決方案已委任法巴等作為其財務顧問，以及年利達律師事務所作為其法律顧問。該公司將會持續與境外債權人溝通，並且呼籲境外債權人給予耐心、理解和支持。
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