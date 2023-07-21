內房危機 遠洋傳難付債息 綠地陷違約風暴

為提振房地產需求並穩定市場預期，據報內地考慮放寬一線城市住宅市場實施的嚴格調控政策，惟撐樓市的新政一日未推，可能會有更多房企爆發流動性問題。

一線城市房貸擬寬限 外媒引述消息指，監管部門正考慮調整一線城市的房貸限制，措施或包括「只認房不認貸」，即不管是否曾有過貸款，只要目前名下沒有房產，均可按首套按揭貸款享受首付比例和利率優惠，又稱近期部分大型內銀亦已向監管部門提交相應反饋。

中指研究院調查報告則顯示，第二季內地樓市買家信心增強的比例，降至21%低位；半年內計劃置業佔比亦降至26%的一年來低位；且約31%受訪者料中長期樓價下滑，連升4個季度，反映樓市交投氣氛未好轉。

萬達商管評級再被降 同時，房企債息死線逼近，評級機構標普更一周內兩度出手調低萬達商管的長期發行人評級。繼周二調低評級至「B+」後，昨進一步將其評級降至「CCC」，主要擔心公司難以償付近期到期債券的風險上升，包括昨到期兌付的2,200萬美元債息及即將於周日到期的4億美元債。惟萬達集團一筆境內債「20萬達01」昨日早段臨時停牌，停牌前債價更反彈逾三成，市傳萬達商管向債權人稱將完成一項資產處置。