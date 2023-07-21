馬化騰雷軍發聲 撐民企壯大

馬化騰發文表示，近兩年來，在疫情和其他國際及內地環境變化的影響下，一些民企遇到較大困難和挑戰，預期發展受到一定影響。《意見》對企業關切的營商環境、政策支持、監管導向、法治保障、輿論氛圍等問題，都給出制度化安排和明確指導意見，把民營企業「平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」的要求，落實為一項項實實在在的政策舉措，堅定了民營企業做優做強的信心。