馬化騰雷軍發聲 撐民企壯大
內地當局日前下發《關於促進民營經濟發展壯大的意見》（下稱《意見》），承諾加強對民企政策扶持，一眾民營企業家隨即發聲。互聯網平台巨頭騰訊控股(00700)主席馬化騰表示，對民企堅定信心、輕裝上陣、大膽發展，具有重要的激勵和指導作用，且《意見》對互聯網行業提出全面戰略要求，為平台經濟指明發展方向，增添了持續開拓的決心和動力。
馬化騰發文表示，近兩年來，在疫情和其他國際及內地環境變化的影響下，一些民企遇到較大困難和挑戰，預期發展受到一定影響。《意見》對企業關切的營商環境、政策支持、監管導向、法治保障、輿論氛圍等問題，都給出制度化安排和明確指導意見，把民營企業「平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」的要求，落實為一項項實實在在的政策舉措，堅定了民營企業做優做強的信心。
騰訊谷消費互聯網業務
他又稱，將圍繞《意見》對互聯網行業提出全面戰略要求，推動消費互聯網業務，為擴大內需不斷輸出新動能，並增強海外業務競爭力，並在推動創新、創造就業、國際競爭中展現更大作為。
小米集團(01810)創始人雷軍則表示對此深有感觸，《意見》釋放出引導民營企業踐行新發展理念的明確政策信號，讓企業更加堅定了堅守主業、做強實業的決心，增強了自覺走高質量發展之路和為科技現代化作貢獻的動力。
另外，據報紅杉中國正與杭州市政府等協商，為一個科創基金集資200億元人民幣。
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